Нью-Йорк, США, , 17:32 — REGNUM В новых выпусках комикса «Мстители» Призрачный гонщик «угоняет» доску Серебряного серфера. Об этом 24 декабря сообщил портал Comic Book.

https://twitter.com/ComicBook/status/1209794918853545984

По сюжету комикса, Призрачный гонщик, Чёрная вдова, Малыш-леший и Блейд отправляются в космос, чтобы одолеть трёх героев, ранее служивших Галактусу. В ходе схватки с Серебряным серфером Робби Рейесу (настоящее имя Призрачного гонщика) приходится украсть его доску, чтобы временно получить новые способности.

Напомним, Призрачный гонщик — это имя нескольких персонажей из вселенной комиксов компании Marvel. О приключениях этого антигероя снято несколько фильмов, а также он появлялся в одном из сезонов сериала «Агенты Щ.И.Т.».

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