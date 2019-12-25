Нью-Йорк, США, , 17:22 — REGNUM Шоураннер сериала «Люк Кейдж» Чео Ходари Кокер заявил о своём желании снять фильм по франшизе «Звёздные войны». Об этом 24 декабря сообщил портал Comic Book.

Ранее Кокер уже делился своими познаниями вселенной «Звёздный войн». По его мнению, Мейс Винду из «трилогии приквелов» мог остаться в живых и основать своё собственное учение, объединяющее светлую и тёмную стороны силы.

Напомним, Чео Ходари Кокер также выступал сценаристом фильма «Крид 2» и сериала «Почти человек». Оба проекта получили преимущественно высокие оценки от критиков.

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