Вашингтон, , 16:23 — REGNUM В сети появился фанатский короткометражный фильм по вселенной «Звёздный войн», посвящённый Оби-Вану Кеноби. Его 24 декабря на своём YouTube-канале опубликовал американский актёр Джейми Коста.

Авторы проекта в своей картине рассказали о жизни Оби-Вана Кеноби после событий эпизода «Месть ситхов». Джедай скрывается от имперских штурмовиков и пытается защитить маленького Люка Скайуокера от преследования.

Напомним, в 2020 году начнутся съёмки официального сериала про Оби-Вана Кеноби от компании Disney. Главную роль в проекте исполнит Юэн Макгрегор.

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