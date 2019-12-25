Москва, , 16:02 — REGNUM Памятник известному советскому и российскому актёру Михаилу Ульянову будет установлен в Михайловском саду на улице Бахрушина в центре Москвы. Соответствующее решение 25 декабря приняли депутаты Мосгордумы на заседании парламента столицы.

Как сообщает РИА Новости, главой комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов депутатам был представлен проект постановления, предлагающий утвердить установку памятника железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны. Также Герасимов предложил поправку, согласно которой этим же постановлением предлагается утвердить установку памятника Михаилу Ульянову.

«За — 32, против — двое, воздержались трое, решение принимается», — подвёл итог голосования председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Кроме этого, известно, что памятник предлагается установить за счёт бюджета города.

Отметим, ранее комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала установку памятника Ульянову.

Напомним, Михаил Ульянов — народный артист СССР, актёр, режиссёр театра и кино, а также педагог и общественный деятель. Сыграл несколько десятков ролей на сцене и около 70 в кино. Скончался в марте 2007 года.