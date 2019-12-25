Тбилиси, , 15:15 — REGNUM В детских садах Грузии начали ломать традиционный формат проведения новогодних утренников в детских садах. Об этом 25 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, детским садам предписаны новые форматы празднования. Вместо устоявшихся костюмированных представлений детей водят на экскурсии или выставки, проводят игры или выбирают что-то другое.

Со слов руководителя Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахи Гванцеладзе, таким образом выполняются рекомендации ЮНИСЕФ. При этом чиновник отметил, что реакция у родителей на нововведение «разная». По его мнению, старый формат заставлял нервничать детей.

«Главная цель мероприятия — чтобы у ребёнка было позитивное настроение, и он должен думать, что делает то, что ему нравится, что ему весело, он не нервничает, учитель не дает ему публичного замечания за то, что, например, он не смог следовать линии, что было обычной практикой в Советском союзе», — рассказал Гванцеладзе.