25 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Феминистские мотивы все громче звучат в мировом кинематографе. Снимаются фильмы о супергеоинях, бизнесвимен, шпионках и даже супераферистках. Даже в мультиках место нежных принцесс занимают сильные личности, принцы же годятся в лучшем случае в консорты. Триллеры о маньяках-убийцах до сих пор оставались в стороне от модного тренда — хотя бы потому, что в них и так победу над злодеем одерживала последняя выжившая девушка. Жертва дает отпор палачу — чего еще желать? Оказывается, было чего...

Марина Александрова, , 20:13 — REGNUM Посмотрев некоторые фильмы, сложно сказать, что это такое — результат вполне серьезного творческого процесса или злая пародия? «Ужастик» режиссера-феминистки Софии Такал (или в данном случае следует говорить «режиссерки»?) из их числа.

Звезда Цитата из к/ф «Чёрное Рождество» реж Софи Такал. 2019. США, Новая Зеландия

В принципе, идеи феминизма вполне достойны творческого осмысления. Но именно осмысления, а не воплощения в виде оживших радфемовских плакатов, на которых крепкие девы с гордо выпяченными подбородками демонстрируют полупочтенные жесты, а лозунги о женском превосходстве и мужской гнусности написаны аршинными буквами. «Женщинам нужна поддержка, а мужчины не нужны!» — гордо заявляет одна из «сестер» на первых же минутах фильма. Все остальное действо — лишь иллюстрация к этим словам.

Нападение Цитата из к/ф «Чёрное Рождество» реж Софи Такал. 2019. США, Новая Зеландия

Все начинается с того, что феминистки-старшекурсницы добиваются, чтобы бюст основателя колледжа, прославившегося двести лет назад «шовинистическими» высказываниями, убрали с глаз долой. Потом на преподавателя литературы, тоже «мужского шовиниста», настрочили донос… то есть, пардон, петицию. А на празднике по поводу окончания семестра девушки в костюмах «снегурочек» исполнили песню о парнях-насильниках — прозрачный намек на случившееся с главной героиней Райли Стоун, которую подпоил и изнасиловал на вечеринке красавчик Брайан, глава мужского студенческого общества. Это оказывается последней каплей и началом кошмара. По колледжу начинают шастать убийцы в плащах и зловещих масках, а оставшиеся в кампусе студентки — сперва получать странные сообщения на телефон, а затем исчезать и гибнуть пачками. Охрана не ловит мышей (вместо классических пончиков толстяк-охранник жует щедро политые майонезом сандвичи, но это дела не меняет) и не верит в начавшуюся вакханалию зла, пока не становится слишком поздно. Девушкам никто не поможет, а потому они вооружаются, чем могут, и берут дело своего спасения в собственные тонкие, но крепкие женские руки.

Обычный и предельно незатейливый «маньячный» слэшер ближе к финалу превращается в мистическую страшилку самого нелепого свойства, сродни байкам о «черной руке» и «красной простыне». Оказывается, в колледже действует не просто студенческое общество, а тайная секта одержимых духом пресловутого основателя, который совмещал научную деятельность с черным «колдунством» и оставил своим последователям соответствующие инструкции. Из глазниц бюста сочится черная жижа, точно такая же начинает течь по жилам у посвященных. Цель секты — отнюдь не только месть «зарвавшимся» девчонкам, амбиции их главы — того самого «литератора», на лице которого с первого появления крупно написано «психопат», — распространяются куда дальше и шире — после выпуска одержимцы должны пойти в политику и поспособствовать возвращению старого доброго патриархального общества.

Амазонки Цитата из к/ф «Чёрное Рождество» реж Софи Такал. 2019. США, Новая Зеландия

Но, разумеется, надеждам «членоголовых» не суждено сбыться — армия амазонок врывается в их логово, зловещий бюст разбит, а культисты сожжены заживо. Выжившие девушки и единственный их союзник мужского пола — чернокожий очкарик-ботан, которого им же и пришлось спасать от превращения в монстра — любуются пламенем и приосаниваются. Хеппи-энд в духе «Молота ведьм» наоборот.

Сложно представить человека, который способен с серьезным лицом сочинять подобный вздор. Вероятно, это все же сатира на патриархальные настроения, вернее, попытка изобразить нечто сатирическое — с негодными средствами и катастрофически неудачная. Можно также предположить, что режиссер (ка?) решила высмеять феминизм, хотя никаких оснований для такого предположения нет, как нет и внятных оснований для того, чтобы так фальшиво перепевать сюжет классического слэшера 1974 года. София Такал уже не впервые пытается прислониться к классике — в ее триллере «Всегда сияй» критики единодушно отмечают отсылки к знаменитой «Персоне» Бергмана.

В фильмах Такал главными героями почти всегда являются женщины, хотя в предыдущих картинах они куда чаще выступали жестокими соперницами, а не сестрами по оружию. Дебют на стезе феминизма у Такал явно не получился, несмотря на попытки некоторых феминисток от критики на полном серьезе хвалить «сестру» если не за результат, то хотя бы за благородные намерения. Но этими намерениями оказалась вымощена дорога в ад, точнее, к полному забвению, потому что даже для музея кинокурьезов фильм чудовищно скучен, лишен ярких характеров, которым хотелось бы сопереживать. Заранее понятно, кто злодеи, кого и в какой момент убьют, какова будет судьба единственной предательницы, и как именно будет повержено зло.

Гибель Цитата из к/ф «Чёрное Рождество» реж Софи Такал. 2019. США, Новая Зеландия

Такое чувство, что задачей фильма было изречь несколько радфемовских банальностей и показать торжество «слабого» пола над «сильным». В нем даже меньше искусства, чем в хорошем социальном ролике или провокационной рекламе, вроде той, нашумевшей — про «мужское лицо». Прямолинейная агитка на полтора часа — это воистину плохой подарок к Рождеству и явное неуважение к зрителю. Да и к проблеме взаимоотношения полов, заодно. Каждому, кто обладает хотя бы средним интеллектом, должно быть ясно, что никакой победы в войне полов быть не может, потому что мужчины и женщины действительно связаны неразрывно, и даже то, что эти слова вложены в уста злодея, ничего не меняет. При «победе» любой из сторон тотально проиграет человек как вид. И тогда-то, не дай Бог, и настанет настоящее Черное Рождество.