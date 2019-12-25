Сухиничи, Калужская область, , 14:18 — REGNUM Церемония открытия модельных библиотек в Сухиничском и Бабынинском районах Калужской области состоялась 24 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

На церемонии открытия модельной библиотеки в Сухиничах выступил министр культуры Калужской области Павел Суслов.

Фото министерства культуры Калужской области

Обновлённые модельные библиотеки созданы на базе центральных районных библиотек. В 2019 году они участвовали в федеральном конкурсе в рамках национального проекта и выиграли гранты на сумму 10 млн рублей каждая. На эти деньги были отреставрированы читальные залы, приобретена новая мебель, современное оборудование, обустроены комфортные зоны для работы, отдыха и общения. Переоснащение библиотек по модельному стандарту призвано сделать их современной площадкой для равного доступа к качественным информационным ресурсам, пространством неформального общения, местом реализации общественных проектов.

«Это новый проект, новый библиотечный формат, который создаёт особое пространство, значительно повышает качество предоставляемых услуг. Наша область активно включилась в реализацию нацпроекта «Культура», в регионе строятся новые объекты, приобретается оборудование, ведется обучение и переподготовка кадров. В будущем эта работа будет продолжена», — сказал министр культуры Калужской области Павел Суслов.

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