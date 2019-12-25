Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM 25 и 26 декабря на сцене Театра имения Ленсовета в Санкт-Петербурге выйдет премьера постановки «В этом милом старом доме», посвященная семидесятилетию Михаила Боярского.

По сообщению портала Театр, сам Михаил Боярский появится на сцене во второстепенной роли вместе со своей женой, художественным руководителем театра Ларисой Луппиан. Известно, что пьеса драматурга Алексея Арбузова была выбрана самим Боярским, который в свой день рождения (26 декабря) хотел бы выступить в «комедии со счастливым концом».

По словам самого Боярского, спектакль в постановке Олега Левакова — это «не бенефис, а спектакль театра». «Там занято 90% молодежи и всего две возрастные роли — у меня и моей супруги, и они второстепенные», — пояснил актер.