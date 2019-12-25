Москва, , 14:01 — REGNUM Блокбастер Андрея Кравчука «Союз спасения» о восстании декабристов вызывает параллели с новейшей российской историей. Об этом пишет кинокритик Антон Долин в статье для издания «Медуза».

"Создателям не удалось уложить всю историю в два часа без потерь, а сами декабристы в ней показаны взбалмошными интеллигентами, казнь которых спасёт отчизну», — отмечает критик.

Обсуждать стоит не только художественные достоинства и недостатки фильма, но и содержание. В дорогой и масштабной картине «выстроена чеканно, холодно, безошибочно эффективно и умно» идеологическая программа, указывает он.

Долин проводит параллель между «мягкосердечным и вечно усталым Александром I» и первым президентом РФ Борисом Ельциным, который передаёт власть мужественному и бесстрашному Николаю I — Владимиру Путину. Новому государю приходится палить из пушки по собравшимся на Сенатской площади и вешать декабристов, чтобы худших дел не натворили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режиссер фильма о декабристах «Союз Спасения» Андрей Кравчук заявил, что ему удалось показать близость участников восстания 14 декабря 1825 года к победе. Официальная премьера исторической картины запланирована на 26 декабря.

Читайте также: Режиссёр фильма о декабристах Кравчук: восставшие были близки к победе

А также: Вышел трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов