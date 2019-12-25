Москва, , 13:30 — REGNUM 25 декабря Московский драматический театр им. А. С. Пушкина покажет спектакль «Все о нашем доме». Единственный показ своеобразного биографического представления приурочен сразу к двум юбилеям — 70-летию самого Пушкинского театра и 105-летию знаменитого Московского камерного театра под руководством Александра Таирова, преемником которого себя труппа по праву считает.

Поставил перфоманс-путешествие во времени художественный руководитель Театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев. В ролях задействованы ведущие актеры Вера Алентова, Александр Арсентьев, Таисия Вилкова, Вера Воронкова, Владимир Жеребцов, Андрей Заводюк, Виктория Исакова, Анастасия Лебедева, Тамара Лякина, Нина Марушина, Александр Матросов, Анастасия Панина, Александра Урсуляк и другие.

Этим же вечером состоится церемония вручения памятных знаков Камерного театра. В 2019 году они будут вручены режиссеру, писателю, художественному руководителю театра «Эрмитаж» Михаилу Левитину и актеру Театра Романа Виктюка Дмитрию Бозину.