Бишкек, , 12:29 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал взять под личный контроль ремонт дома-музея Чингиза Айтматова. Об этом глава государства заявил 25 декабря на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Киргизский лидер сказал, что часто общается с семьей Айтматова, и у сына известного писателя есть предложения по увековечиванию памяти отца. «Я горжусь, что его 90-летие выпало на мое президентство», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастан Бекешев заявил, что министерство финансов республики не может выделить средства на ремонт дома-музея Чингиза Айтматова.

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