Москва, , 11:39 — REGNUM 25, 26 и 29 декабря московский Театр Олега Табакова на сцене на Чистых прудах представит широкой публике премьеру «Ночь в отеле». Эта первая постановка Владимира Машкова как режиссера в качестве художественного руководителя труппы. Как сообщает сайт театра, ни одного билета в продаже не осталось довольно давно.

В основе спектакля пьеса английского драматурга Терри Джонсона «Insignificance». По словам Владимир Машкова, это «комедия относительности», где сталкиваются интересы исторических личностей. Сюжет рассказывает о гипотетической встрече в 1953 году в номере нью-йоркского отеля известных Актрисы, Ученого, Спортсмена и Сенатора, в которых искушенный зритель узнает знаменитых персонажей того времени. .

Автор пьесы Терри Джонсон отмечал, что он хотел бы, чтобы публика «пережила два часа гуманизма, а не два часа героизма»