25 декабря 2019 | Время чтения 1 мин

Москва, , 12:54 — REGNUM В Москве на территории Западного крыла Новой Третьяковки открылась выставка «МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна». Накануне экспозицию посетила корреспондент ИА REGNUM.

Московский музей дизайна отобрал для показа достижений советских дизайнеров более 300 объектов из 30 музейных коллекций и частных собраний.

Радиоэлектроника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены не только разработки советских предприятий, которые выпускались массово и использовались в повседневной жизни, но и макеты вещей, которые остались в проектах, хотя судя по внешнему виду некоторых из них вполне могли бы существовать и сегодня. Все экспонаты распределены тематически по 11 разделам и охватывают временной промежуток развития дизайна в России с 1950 по 2020-х годов: авиация и космонавтика, автомобили, вело‑ и мототехника, водный транспорт, тяжелая техника, инструменты и оборудование, медицинское оборудование, радиоэлектроника, оптика, спорт, предметы быта.

На выставке представлены макет малой чаши Олимпийского огня, созданный к Олимпиаде — 80 художником КБ Туполева А. Сергеевым, электрический самовар «Спутник» дизайнера К. Собакина, вазу, сделанную из гильзы, парашют ПД-47 с которым в 1955 году космонавт Юрий Гагарин совершил прыжок с высоты 800 метров.

Отметим, что первая выставка промышленного дизайна продлится до 29 февраля 2020 года. Основная постоянная экспозиция готовится к открытию летом 2020 года. На ней будет представлена история отечественного дизайна XX века, а также начала XXI.