Москва, 25 декабря 2019, 12:54 — REGNUM В Москве на территории Западного крыла Новой Третьяковки открылась выставка «МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН! История российского промышленного дизайна». Накануне экспозицию посетила корреспондент ИА REGNUM.

Московский музей дизайна отобрал для показа достижений советских дизайнеров более 300 объектов из 30 музейных коллекций и частных собраний.

Радиоэлектроника
Радиоэлектроника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставки
Посетители на выставки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке
Посетители на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены не только разработки советских предприятий, которые выпускались массово и использовались в повседневной жизни, но и макеты вещей, которые остались в проектах, хотя судя по внешнему виду некоторых из них вполне могли бы существовать и сегодня. Все экспонаты распределены тематически по 11 разделам и охватывают временной промежуток развития дизайна в России с 1950 по 2020-х годов: авиация и космонавтика, автомобили, вело‑ и мототехника, водный транспорт, тяжелая техника, инструменты и оборудование, медицинское оборудование, радиоэлектроника, оптика, спорт, предметы быта.

Летающие дерижабли будущего
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Разработки в теме авиации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
История прошлого
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Макет Олимпийского огня
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Самовар
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Изучая прошлое
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фотоаппарат
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены макет малой чаши Олимпийского огня, созданный к Олимпиаде — 80 художником КБ Туполева А. Сергеевым, электрический самовар «Спутник» дизайнера К. Собакина, вазу, сделанную из гильзы, парашют ПД-47 с которым в 1955 году космонавт Юрий Гагарин совершил прыжок с высоты 800 метров.

Разработки в медицинском разделе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Радиоэлектроника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Транспорт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проект автомобиля для людей с ограниченными возможностями
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автомобиль трансформер из проектов прошлого
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Транспорт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Восторженные посетители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Радиоэлектроника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отцы и дети
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что первая выставка промышленного дизайна продлится до 29 февраля 2020 года. Основная постоянная экспозиция готовится к открытию летом 2020 года. На ней будет представлена история отечественного дизайна XX века, а также начала XXI.

МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН
Фото на память
МИР! ДРУЖБА! ДИЗАЙН
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM