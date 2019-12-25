Пекин, , 08:07 — REGNUM Последняя часть известной китайской франшизы «Ип Ман 4», основанной на жизни легендарного мастера кунг-фу, лидирует по кассовым сборам в Китае, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Фильм собрал 55,92 млн юаней (около $8 млн) за первый день проката 24 декабря, что составляет почти 42% от сборов за день всех фильмов в Китае. Действие нового фильма происходит в 1960-е годы. Главного героя по имени Ип Ман (Е Вэнь), учителя самого Брюса Ли играет бессменный исполнитель этой роли на протяжение всех четырех фильмов франшизы Донни Йен. Герой прибывает в США, чтобы помочь Брюсу Ли, который решил открыть школу Вин-Чуна, где сталкивается с несправедливостью в казармах морской пехоты США.

На втором месте расположился фильм «Овцы без пастуха» — китайская адаптация известной индийской драмы. Фильм извлек из карманов зрителей 37,25 млн юаней на 12-й день показа. Тройку лидеров замывает китайский романтический фильм «Знают только облака», который собрал 15,55 млн юаней.

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