Красноярск, , 06:26 — REGNUM Музыкальную программу XIV Зимнего Суриковского фестиваля искусств 25 декабря откроет концертом на железнодорожном вокзале Красноярский духовой оркестр. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Для пассажиров и всех желающих будут исполнены знаменитые произведения русских композиторов XX века Георгия Свиридова и Василия Соловьёва-Седого. Под сводами главного зала ожидания вокзала также прозвучат народные песни и романсы, которые были любимы и часто исполнялись в доме Василия Ивановича в Красноярске.

Вход на концерт бесплатный.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 декабря в Красноярске состоялось торжественное открытие XIV Зимнего суриковского фестиваля искусств, посвящённого 171-й годовщине со дня рождения великого художника. В течение месяца, по 24 января, на родине живописца пройдёт около 20 выставок, концертов и других мероприятий.

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