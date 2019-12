Лос-Анджелес, США, , 04:42 — REGNUM Британский актёр и телеведущий Джеймс Конден признался, что он до сих пор не посмотрел фильм-мюзикл «Кошки», в котором он исполнил одну из ролей. Об этом 25 декабря сообщил портал We Got This Covered.

«Я не видел его, но слышал, что это ужасно», — сказал Корден в эфире BBC Radio 2. Соответствующий вопрос ему задала актриса Зои Болл.

Стоит отметить, на момент написания этой новости на известном сайте Rotten Tomatoes фильм «Кошки» имеет оценку 18% от критиков и 58% от зрителей. При бюджете в $95 млн в первые выходные проката картина собрала в США лишь около $8 млн, а в мире — немногим более $12 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Саундтрек фильма-мюзикла «Кошки» появился на музыкальных сервисах