Лос-Анджелес, США, , 04:29 — REGNUM Выяснилось, что Кевин Смит получил небольшую роль в фильме режиссёра Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Об этом 25 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Смит озвучил жителя планеты Кидзими, которого зрители могут видеть в тот момент, когда По Дэмерон (Оскар Айзек) подбирается к нему. Режиссёр, актёр и один из «королей гиков» поздравил Джей Джей Абрамса с премьерой картины. Он также поблагодарил его за то, что тот дал Смиту возможность поучаствовать в создании картины из серии, в которую он «влюбился» 42 года назад.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сам Джей Джей Абрамс также озвучил в «Скайуокер. Восход» одного из персонажей. Он подарил свой голос небольшому дроиду D-O.

Читайте ранее в этом сюжете: Джей Джей Абрамс исполнил «секретную» роль в фильме «Скайуокер. Восход»