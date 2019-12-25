Лос-Анджелес, США, , 04:11 — REGNUM Режиссёр Мартин Скорсезе объяснил причину, по которой он согласился отдать права на показ фильма «Ирландец» потоковому сервису Neflix. Об этом 24 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В интервью журналистам кинематографист сообщил: руководство Netflix дало ему понять, что компания готова полностью финансово поддержать проект, в котором используются весьма рисковые компьютерные технологии.

«И, конечно, для меня главной была творческая свобода», — сказал Скорсезе, добавив, что в итоге ему удалось договориться с потоковым сервисом об ограниченном прокате фильма в кинотеатрах.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix обнародовал информацию о просмотрах «Ирландца». Выяснилось, что фильм посмотрели владельцы более чем 26,4 млн аккаунтов. Итоговое количество зрителей может быть в несколько раз больше, поскольку одним аккаунтом могут пользоваться несколько человек.

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