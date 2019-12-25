Лос-Анджелес, США, , 03:30 — REGNUM Поклонники киновселенной «Звёздные войны» заметили, что некоторые кадры трейлера «Скайуокер. Восход» не попали в финальную версию фильма. Об этом 24 декабря сообщил портал Screen Rant.

Например, в картину не вошёл кадр, в котором Лэндо Калриссиан и Чубакка сидят в кабине звёздолёта «Тысячелетний сокол». Также в фильме нет момента, когда генерал Лея Органа держит в руке медаль «За храбрость», выданную Хану Соло. Издание отмечает: отсутствие этих кадров не означает отсутсвия самих сцен, на самом деле все эти моменты есть в картине, но без отдельных кадров.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Звёздные войны: Скайуокр. Восход» может собрать в Китае меньше $20 млн. В дебютные выходные касса картины составила лишь $12 млн.

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