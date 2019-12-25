Лос-Анджелес, США, , 02:21 — REGNUM Актёр Майл Б. Джордан в интервью рассказал о том, какого бы Супермена он мог бы сыграть. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.

«Честно говоря, по слухам, я играл Морфеуса, Супермена, (снимался — ИА REGNUM) в перезагрузке «Утиных историй», «Могучих рейнджерах» и всем остальном» — сказал Джордан, — так что я как бы привык к слухам, что играю кого-то».

Актёр подчеркнул, что если он погружается в работу над чем-то, то он «делает всё правильно» и как фанат комиксов может сказать: если бы ему выдалось играть Супермена, то он бы сыграл «подлинного» супергероя.

Ранее стало известно, что в начале 2019 года Майл Б. Джордан подал Warner Bros. идею о создании фильма про нового Супермена. Однако впоследствии инсайдеры сообщили, что актёр решил не брать на себя такую ответственность. Отчасти из-за того, что Warner Bros. пока не испытывает большого интереса к этому персонажу.

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