Нью-Йорк, США, , 01:54 — REGNUM Аня Чалотра объяснила, почему она в итоге отказалась использовать дублёршу в постельных сценах и сценах с обнажённым телом. Об этом 24 декабря сообщил портал Digital Spy.

Актриса сообщила, что она воспользовалась услугами дублёрши только во время съёмок самой первой подобной сцены между Йеннифер и Истреддом (Ройс Пьеррезон).

«Мне было очень тяжело наблюдать за этим», — призналась Чалотра, добавив, что она не чувствовала себя кофортно. Впрочем, актриса отметила, что в последующих сценах она в основном была «полуобнажённой».

Потоковый сервис Netflix выложил все эпизоды первого сезона «Ведьмака» на своем сайте 20 декабря 2019 года. Ранее портал Digital Spy сообщил, что 93% его читателей сериал понравился, и лишь 7% заявили, что он разочаровал их.

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