Лос-Анджелес, США, , 01:16 — REGNUM Известный портал Cinema Blend опубликовал рейтинг лучших боевиков 2019 года. Список был выложен 24 декабря на сайте издания.

В последнюю пятёрку топ-10 вошли такие картины, как «Падение Ангела» (Рик Роман Во), «Снегоуборщик» (Ханс Петтер Муланд), «Тройная граница» (Джей Си Чендор), «Шестеро вне закона» (6 Underground; Майкл Бэй) и «Форсаж: Хоббс и Шоу» (Дэвид Литч).

На пятой позиции разместился фильм «Годзилла 2: Король монстров» (Майкл Догерти), на четвёртой — «Терминатор: Тёмные судьбы» (Тим Миллер). Почетное третье место заняла лента «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса, второе — фильм «1917» Сэма Мендеса.

Первое место редакция Cinema Blend решила отдать боевику Чада Стахелски «Джон Уик 3» (John Wick: Chapter 3 — Parabellum).

Напомним, третья часть «Джона Уика» при бюджете $55 млн смогла собрать в США около $155,6 млн, а в мире — более $326,6 млн. Главную роль в популярной серии фильмов исполняет актёр Киану Ривз.

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