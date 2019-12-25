Лос-Анджелес, США, , 01:01 — REGNUM В сети появилась новая фотография со съёмочной площадки предстоящего сериала «Сокол и Зимний Солдат». Изображение 24 декабря опубликовал портал Digital Spy.

https://twitter.com/ComicBook_Movie/status/1209571949841670144

Энтони Маки, исполняющий роль Сэма Уилсона, запечатлен на снимке в ярком красно-желто-синем костюме-тройке. Стоит отметить, что в будущем сериале оба персонажа также получат новые боевые костюмы.

Ранее ИА REGNUM опубликовало фотографию со съёмочной площадки шоу «Сокол и Зимний Солдат», на которой актёр Себастиан Стэн был запечатлён в образе Баки Барнса, надевшего новый боевой костюм.

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