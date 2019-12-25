Лос-Анджелес, США, , 00:05 — REGNUM Скандально известный актёр Кевин Спейси выложил в сети видео, в котором он вновь предстал в образе Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик». Ролик был опубликован 24 декабря на YouTube-канале актёра.

«Вы же не думали, что я упущу возможность поздравить вас с Рождеством, не так ли?», — спрашивает зрителей Андервуд-Спейси, сообщая им, что это был «довольно хороший год», за который он смог поправить своё здоровье. В конце видео актёр заявляет, что если кто-то делает то, что кому-то не нравится, то перед человеком встаёт выбор — пойти в атаку, либо «не стрелять», а неожиданно «убить» оппонента «с добротой».

Напомним, в октябре 2017 года многие люди обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В частности, актёр Энтони Рэпп («Звёздный путь: Дискавери») заявил, что голливудская звезда приставала к нему в нетрезвом виде более 30 лет назад, когда Рэппу было всего 14 лет.

Скандал привёл к тому, что компания Netflix уволила Кевина Спейси из сериала «Карточный домик», впоследствии актёр перестал появляться на публике. 31 октября 2019 года стало известно, что уголовное преследование о сексуальных домогательствах в отношении Спейси, инициированное его массажистом, было прекращено из-за смерти обвинявшего.

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