Москва, , 23:16 — REGNUM В российский прокат в январе выйдет картина «Маленькая мисс Дулиттл», в основу которой легла одноимённая серия бестселлеров немецкого писателя Тани Стьюнер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ПрофиСинема».

Постер фильма Йоахима Масаннека «Маленькая мисс Дулиттл» Пресс-служба компании «Кинологистика»

Главную роль в картине исполнила молодая актриса Малу Ляйхер. Она сыграла девочку по имени Лилиан, которая умеет общаться с животными. Из-за этого дара главная героиня постоянно попадает в неприятности и приключения. По сюжету Лилиан придётся спасать зоопарк с редкими животными.

Роль главной злодейки досталась Айлин Тецель, которую зрители знают по ролям в сериалах «Родина» и «Турецкий для начинающих». Посмотреть фильм в кинотеатрах можно будет уже 16 января 2020 года.

Снял картину писатель и режиссёр Йоахим Масаннек, дистрибьютором «Маленькой мисс Дулиттл» в России выступает компания «Кинологистика».

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