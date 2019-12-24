Москва, , 22:46 — REGNUM Письмо Натальи Гончаровой, супруги поэта Александра Пушкина, с её автографом выставлено на аукцион в России. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

Письмо супруга поэта написала в далёком 1832 году на бумаге орешковыми чернилами, оно датировано 10 июля и адресовано подруге Гончаровой Елизавете Брискорн. С ней Гончарова особенно сблизилась во время ожидания рождения своего первого ребёнка. Текст письма составлен на двух языках, русском и французском, и написан на четырёх страницах.

Отмечается, что письмо обладает коллекционной ценностью, так как лот с автографом Гончаровой представлен впервые на торгах в России.

По оценкам экспертов, цена за лот может составить 700−750 тыс. рублей. Ставку на лот можно будет сделать до 23 января.

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