Дзержинск, Нижегородская область, , 22:23 — REGNUM В Дзержинске открылась модельная библиотека на базе библиотеки имени Юрия Гагарина в рамках национального проекта «Культура». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

Старое здание было капитально отремонтировано, заменена кровля, вход приспособлен для передвижения читателей с ограниченными возможностями здоровья.

Внутри здания был проведен косметический ремонт, установлено мультимедийное и компьютерное оборудование. Есть детская и взрослая зоны, читальный зал, зал для проведения мероприятий, а также комната для прослушивания аудиокниг.

ИА REGNUM напоминает, первая модельная библиотека в регионе открылась 12 декабря в Выксе. До конца года откроется библиотека в Гагино. На 2020 год запланировано открытие ещё трёх модельных библиотек на базе Центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской библиотеки в Чкаловске и Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района.