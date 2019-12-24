Санкт-Петербург, , 21:47 — REGNUM Генеральный директор петербургской кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин после известия об освобождении его от занимаемой должности рассказал о своих дальнейших планах. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

Во вторник, 24 декабря, после совещания в Москве было принято решение снять Пичугина с занимаемой должности.

По словам пока еще генерального директора кинокомпании, в ближайшее время он планирует сосредоточить свои усилия на реализации собственных коммерческих кинопроектов, первым из которых будет музыкальный фильм о современной молодежи.

«Проекты планирую производить при поддержке Министерства культуры, Фонда кино, в кооперации с киностудией «Ленфильм», такие договоренности были достигнуты сегодня. Планирую также продолжить работу на общественных началах в Попечительском совете «Ленфильма» и руководить Фондом поддержки проектов «Ленфильма», — заявил Эдуард Пичугин.

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