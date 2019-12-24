Бишкек, , 20:06 — REGNUM Министерство финансов Киргизии не может выделить деньги на ремонт дома-музея писателя Чингиза Айтматова. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил депутат республиканского парламента Дастан Бекешев, передают «Vesti.kg».

Парламентарий отмечает, что получил официальный письменный ответ от заместителя министра финансов Улукбека Карымшакова, в котором высокопоставленный чиновник уточняет, что музей знаменитого киргизского писателя не числится на балансе министерства культуры, а потому финансируется не из государственного бюджета.

Также замминистра подчеркнул, что правительство учтет эти факты и предложит привлечь спонсоров для проведения реконструкции музея Чингиза Айтматова.

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