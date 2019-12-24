Санкт-Петербург, , 19:13 — REGNUM Генеральный директор старейшей петербургской кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин покинет занимаемый пост по решению министра культуры Владимира Мединского. Об этом сообщает 24 декабря ТАСС со ссылкой министра, который заявил об этом во вторник, после заседания Совета директоров «Ленфильма».

До назначения нового директора Эдуард Пичугин будет значиться как исполняющий обязанности.

Корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в «Ленфильме», что Пичугин покидает киностудию, а также сообщили, что он посвятит освободившееся время своему бизнесу.

Напомним, в ноябре 2019 года члены Санкт-Петербургской организации общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» выступили против Эдуарда Пичугина, руководившего «Ленфильмом» семь лет. По мнению кинодеятелей, ресурсами, которые были предоставлены государством, в «Ленфильме» не воспользовались, что ввергло студию и, как следствие, кинематограф города в творческий и финансовый кризис.

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В свою очередь некоторые сотрудники «Ленфильма» и члены профсоюза киностудии подписали отрытое письмо с поддержкой своего руководителя. По их словам, Пичугин успешно отстаивает интересы студии и коллектива перед органами власти и кредиторами, контролирующими структурами и иностранными партнерами, кинопрокатчиками и мастерами киноиндустрии. Также они ценят его деловые качества и решительность в сбережении старейшей кинофабрики страны.

Отметим, 47-летний Эдуард Пичугин пришел в петербургскую киностудию в октябре 2012 год. Кроме того, с 1999 года по настоящее время занимается продвижением кинопоказа и кинопрокатом., основатель федеральных киносетей «Кронверк Синема» и «КИНО СИТИ».

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