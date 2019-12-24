Рязань, , 17:15 — REGNUM В Государственном Кремлёвском дворце выступил учащийся музыкальной школы №1 Рязани Данила Прошин, сообщили 24 декабря в пресс-службе мэрии. Он солировал в составе сводного Детского хора России и подпевал звёздам эстрады.

Традиционный новогодний концерт сводного Детского хора страны прошёл 23 декабря с участием Ларисы Долиной и Дмитрия Маликова. Вместе с вокалистами из разных регионов РФ на сцене выступил победитель конкурса солистов Детского хора России Всероссийского хорового общества, ученик рязанской музыкальной школы №1 Данила Прошин.

В состав хора входят дети от девяти до 14 лет. Создание коллектива стало первым проектом возрождённой в 2013 году общественной организации «Всероссийское хоровое общество». На конкурсной основе было отобрано более тысячи молодых талантов.