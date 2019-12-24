Нью-Йорк, США, , 16:53 — REGNUM Знаменитый журнал о моде Vogue, издающийся с 1892 года, опубликовал список из 10 самых нарядных женщин 2019 года.

В результате сложного и детального анализа фотографий по 60 пунктам, редакция выявила абсолютных победительниц в номинации самых «ярко, стильно и модно одетых». В десятку вошли модели Наоми Кэмпбелл и Адво Эбо, певицы Рианна и Леди Гага, актрисы Джемма Чан, Фиби Уоллер-Бридж, Лупита Нионго, Зои Кравиц и Трэйси Эллис Росс, а также герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Как отметили авторы материала, это был год объёмных винтажных нарядов и нарядов от Valentino, год брючных костюмов и крошечных «кольчужных» бра.