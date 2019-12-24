Нью-Йорк, США, , 16:42 — REGNUM Известный американский финансово-экономический журнал Forbes в преддверии Рождества опубликовал список самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия. К удивлению многих, возглавил рейтинг рэпер и продюсер из США Доктор Дре. Следует заметить, что последний его альбом датируется 2015 годом, а в турне он не ездил уже лет двадцать. Между тем за последнее десятилетие он заработал 950 миллионов долларов. Объясняется это, прежде всего, успешным вложением капитала — ему принадлежит 20% акций компании Beats, производящей наушники.

На втором месте списка расположилась Тейлор Свифт ($825 млн), на третьем — Бейонсе ($685 млн). Но они, в отличие от Дре, все это время много работали: выпускали пластинки, выступали на концертах, ездили на турне, снимались в рекламе.

Также в десятке преуспевающих музыкантов и коллективов — U2 (675 млн долларов), Дидди (605 млн), Элтон Джон (565 млн), Джей Зи (560 млн), Пол Маккартни (535 млн), Кэти Перри (530 млн) и Леди Гага (500 млн).