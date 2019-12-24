Москва, , 16:22 — REGNUM 24 декабря в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко пройдет интерактивная лекция «Классицизм». Она одной из частей бесплатного образовательного цикла, который запускает театр совместно с проектами «Студия» и «Кругозор». Об этом сообщает пресс-служба МАМТ.

Всего в программе пять представлений — «Барокко», «Классицизм», «Романтизм», «Современная музыка», «Музыка в кино». Формат был опробован в ноябре, когда прошла лекция «Барокко». Это был не только рассказ об эпохе, о знаменитых композиторах того времени, но и исполнение музыкальных композиций, иногда в современной обработке.

24 декабря ребят ждет встреча с творчеством таких великих композиторов как Гайдн, Моцарт, Бетховен.

«Романтизм» станет главной темой встречи 29 декабря.