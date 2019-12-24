Ярославль, , 15:23 — REGNUM Ярославский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова исключил из своего репертуара спектакль «Ревизор» после проверки прокуратуры. Эта информация содержится в ответе прокуратуры Ярославской области общественнику Сергею Казанскому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Театр имени Волкова

Казанский пожаловался на репертуар театра. По его мнению, некоторые сцены спектаклей не предназначены для детей. Но, как выяснилось, жалоба несколько запоздала. На момент обращения прокуратура уже провела проверку и нашла нарушения в деятельности театра. Внимание проверяющих привлекли спектакли «Бабаня» в постановке Кати Рубиной, «Ревизор» Дениса Азарова, «Пушкиниана» Владимира Алейникова, «Каренин» Романа Кагановича и «Любовью не шутят» Веры Харыбиной.

Как установили прокуроры, у «Пушкинианы», «Каренина» и «Любовью не шутят» отсутствовала возрастная маркировка.

«Кроме того, в видеозаписи спектакля «Бабаня» содержатся неприличные слова, а в одной из сцен спектакля «Ревизор» имеет место демонстрация табакокурения, что противоречит требованиям статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», — говорится в ответе прокуратуры Ярославской области.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений администрации театра. В итоге спектаклям «Пушкиниана» и «Любовью не шутят» был присвоен знак «16+», а «Бабаня» — «18+». Больше всего не повезло гоголевскому «Ревизору» (уже имевшему маркировку «16+»).

"Кроме того, спектакль «Ревизор» исключен из репертуара театра», — говорится в ответе прокуратуры.

По данным ИА REGNUM, основанием для исключения «Ревизора» из репертуара стало не только табакокурение. Некоторые сцены могли трактоваться неоднозначно, в частности танец почтмейстера в костюме розового кролика под музыку «Satisfaction». Некоторые критики увидели в этом намеки на нетрадиционную сексуальность.

Спектакль был снят с показа еще в театральном сезоне 2018−2019 годов без объяснения причин. С сайта театра удалена вся информация о спектакле, включая фотографии. Сейчас стало ясно, что этому предшествовало вмешательство прокуратуры.