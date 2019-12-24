Калуга, , 13:08 — REGNUM Международная премьера художественного военно-исторического фильма «Подольские курсанты» состоится 8 мая 2020 года на площадках зарубежных представительств федерального агентства «Россотрудничество», сообщает 24 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации руководителя агентства Элеоноры Митрофановой.

«Мы планируем, что премьерный показ картины о подвиге подольских курсантов пройдет одновременно во всех представительствах Россотрудничества в 80 странах мира и станет одним из основных событий в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказала Митрофанова.

В России премьера картины также запланирована на май 2020 года. Продюсер и сценарист картины Игорь Угольников подчеркнул, что фильм снимался непосредственно на месте боев и несет в себе «память земли», задуман как исторически достоверная лента.

Военно-историческая драма «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге курсантов Подольских артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой. Идея рассказать миру о массовом героизме молодых курсантов в октябре 1941 года под Москвой на Варшавском шоссе в селе Ильинское появилась еще в 1970-х годах у самих участников боев — ветеранов. В 2016 году в городах Обнинск Калужской области и Подольск Московской области появились инициативные группы активистов, в результате чего идея создания художественного фильма обрела второе дыхание в виде народного кинопроекта «Ильинский рубеж».

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