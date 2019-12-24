Москва, , 12:50 — REGNUM «Шторм» режиссера Бориса Хлебникова и «Эпидемия» Павла Костомарова признаны кинокритиками России лучшими сериалами 2020 года. Таков итог ежегодного опроса 18 ведущих киноведов, который проводит портал Кино-Театр.ру.

Всего же в конкурсе приняли участие 148 сериалов вышедших как на телевизионных каналах, так и на стриминговых сервисах.

Напомним, что к уже известным широкой публике сервисам PREMIER, START и RUTUBE, добавались в этом году такие крупные игроки на рынке как OKKO и More.tv.