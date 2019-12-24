Москва, , 10:01 — REGNUM Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка. Вызван этот неординарный поступок был страстным желанием Цекало, чтобы новая супруга, художница Дарина Эрвин носила звездную фамилию мужа. Об этом сообщает портал «СтарХит».

Бракосочетание состоялась в марте 2019 года без особых торжеств. Однако на больших свадебных празднованиях, которые намечены на 2020 год, новая супруга может с гордостью именоваться как Цекало. До «выкупа» фамилии Дарина отказывалась брать фамилию, так как ее носила предыдущая супруга, и та менять поначалу ее не собиралась.

Теперь, похоже, все препятствия устранены: опубликованы фотографии выходящей из ЗАГСа Виктории Галушки с мужчиной: как установлено было позже, это один из юристов, ведущих сделку по смене фамилии.