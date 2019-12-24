Москва, , 09:48 — REGNUM Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу, сообщила 24 декабря заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

«Галина Борисовна госпитализирована в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими», — сообщила ТАСС Кузнецова.

По данным ряда СМИ, народная артистка СССР была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. Также есть информация, что 86-летняя актриса находится в коме.

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

В начале октября Волчек попросила коллег найти ей помощника. На открытии театрального сезона она предупредила, что о её болезни ходит много слухов. Она отметила, что, действительно, болела сильно, «лежала в больницах и не знаю, сколько ещё предстоит».

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