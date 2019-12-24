Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM В столице Среднего Урала ушел из жизни основатель Уральского театра эстрады Николай Головин. Об этом сообщил актёр Константин Зущик в Facebook.

Головин покинул мир в возрасте 76 лет. Причина смерти не сообщается.

Деятель культуры возглавлял Театр эстрады с 1997 по 2010 год, позже его должность занял бард Александр Новиков после длительного противостояния. Новиков подверг критике деятельность предшественника и даже назвал одну из работ в театре «вувузелой гомосексуализма».

Прощание с Головиным пройдёт 25 декабря в 14:00 по местному времени в зале прощаний 40-й больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2019 года скоропостижно скончался директор Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов. Покойного похоронили на Широкореченском кладбище.

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