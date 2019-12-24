Москва, , 07:51 — REGNUM На сцене Московского Губернского театра состоялась премьера новой постановки спектакля «Щелкунчик» по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

По сообщению портала «Театрал», режиссером спектакля выступила Алла Демидова. Создатели постановки стремились донести до зрителей главную идею гофмановской сказки, «красоту любить легко, но настоящая красота — внутри». Как отметила Алла Демидова, ее команда попыталась воплотить классический канон сказки современными выразительными средствами.

Особым подарком для всех зрителей этой рождественской постановки стали волшебные декорации, созданные художником Дмитрием Ершовым. Особенным спектакль делает и тщательная работа над движениями, которую провела хореограф Анна Гилунова.