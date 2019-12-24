Москва, , 07:49 — REGNUM Художественный руководитель московского детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгий Исаакян заявил, что театр ожидает масштабная реконструкция, которая завершится в 2021 году.

По сообщению портала Театр, работы начнутся уже во второй половине 2020 года и по общему плану должны продлится 14 месяцев. По словам Георгия Исаакяна, театр, в котором с открытия в 1979 году не проводился ни капитальный ремонт, ни замена аппаратуры, ожидает масштабное обновление. В первую очередь оно коснется изношенных строительных конструкций, а также главного театрального зала и фойе. Ожидается, что будет восстановлен фасад, а прилегающая территория — благоустроена.

При поддержке Министерства культуры уже был отремонтирован Малый зал, так что работа театра на время масштабной реконструкции прерываться не будет.