Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM В Екатеринбурге состоится приуроченный к Новому году забег уральских «моржей». Как сообщает информационный портал Е1, мероприятие пройдёт на улице Вайнера в полдень 29 декабря.

Забег организует Свердловская федерация зимнего плавания. Участники мероприятия выйдут на старт в красных шортах и красных шапочках Дедов Морозов. На забег также приглашаются горожане.

Отметим, что подобные пробежки проходят не первый год. Цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни. Также забег призван поднять настроение екатеринбуржцам перед празднованием Нового года.