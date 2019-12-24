Санкт-Петербург, , 07:26 — REGNUM 25 декабря на Малой сцене Александринского театра состоится премьера нового спектакля «Игра в ящик» по мотивам рассказа Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско», который поставил режиссер Антон Оконешников.

По сообщению портала Театр, постановка исполнена в чрезвычайно редком жанре «инфернального кабаре» и рассказывает историю злополучного Господина из Сан-Франциско уже после его смерти. В потустороннем мире безымянный герой, которого играет заслуженный артист России Сергей Кузнецов, вынужден платить по счетам.

Автор текста «по мотивам» бунинского рассказа — Анастасия Букреева, которая ранее уже не раз сотрудничала с режиссером Антоном Оконешниковым. По мнению создателей постановки, рассказ Нобелевского лауреата по литературе не только интересен своей мистической темой, но и ставит и оставляет без ответа важнейшие вопросы: существует ли наказание и возмездие? За что человеку посылаются беды и смерть?