Москва, , 07:24 — REGNUM В Центральном Доме актера в Москве на Арбате завершилась трехлетняя реконструкция исторической сцены, которая должна стать одной из ведущих театральных площадок страны.

По сообщению портала Театр со ссылкой на директора-распорядителя Дома актера Александра Жигалкина, в реконструкции помогли предприниматель Алишер Усманов и банкир Михаил Задорнов. Средства на амбициозный проект помогал в свое время собирать сам Олег Табаков. Архитектором и дизайнером нового театрального пространства выступил Юрий Андреев, предложивший сохранить особую стилистику внутреннего дворика Дома актера.

Капустник в честь открытия исторической сцены собрал легендарных артистов и режиссеров. Поздравить Дом актера с «обновкой» пришли Александр Ширвиндт, Игорь Золотовицкий, Александр Жигалкин, Максим Галкин, Нонна Гришаева, Сергей Никитин, Андрей Ургант, Федор Добронравов и многие другие видные представители мира театра и шоу-бизнеса.