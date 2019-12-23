Лос-Анджелес, США, , 23:28 — REGNUM Портал Cinema Blend составил топ-10 лучших сериалов про супергероев, вышедших за последние 10 лет. Список был опубликован 23 декабря на сайте издания.

Последнюю (десятую по счету) позицию заняло шоу DC «Роковой патруль» (Doom Patrol) потокового сервиса DC Universe. На девятом и восьмом месте расположились «Легенды завтрашнего дня» (The CW) и «Легион» (FX). Седьмое и шестое места заняли «Флэш» (The CW) и «Готэм» (Fox).

Пятая и четвёртая строчки в рейтинге достались «Стреле» (Arrow; The CW) и «Агентам «Щ.И.Т.» (Agents of S.H.I.E.L.D.;ABC). В топ-5 также вошли «Пацаны» (Amazon) и «Сорвиголова» (Daredevil; Netflix).

Первое место редакция решила отдать сериалу «Хранители» телеканала HBO.

Напомним, финальный эпизод первого сезона «Хранителей» вышел 15 декабря 2019 года. Над созданием этого шоу работал Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Оставленные»).

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