Лос-Анджелес, США, , 22:56 — REGNUM Стало известно, сколько получил Хоакин Феникс за роль Джокера в кинокомиксе Тодда Филлипса. Об этом 23 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Выяснилось, что актёр получит за свою работу всего $4,5 млн. Издание отмечает: это немалая сумма, однако фанатов очень удивил тот факт, что гонорар Филлипса оказался более чем в двадцать раз больше — доход режиссёра от этого проекта составит около $100 млн.

Напомним, при бюджете $55 млн «Джокер» смог собрать только в США около $333,4 млн. Сумма общемировых сборов фильма составила более $1,06 млрд.

