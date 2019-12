Лос-Анджелес, США, , 22:45 — REGNUM Джереми Реннер вернётся к своей роли в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима». Об этом 23 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники рассказали изданию, что Уильям Брандт (Реннер) вновь появится в восьмой части «Миссия невыполнима». Ожидается, что этот персонаж может выступить на стороне «плохих парней» По мнению автора статьи, это вполне соответствует духу франшизы, в которой некоторые герои принадлежат к тому типу людей, которым нельзя до конца доверять.

Напомним, ранее Джереми Реннер снялся в таких картинах, как «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Сейчас актёр готовится исполнить роль Соколиного Глаза в новом сольном сериале Disney+ и Marvel.

Читайте ранее в этом сюжете: Роб Зомби назвал свой первый фильм «Дом 1000 трупов» «полной лажей»