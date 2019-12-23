Нью-Йорк, США, , 22:32 — REGNUM Шоураннер сериала Netflix «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что во втором сезоне шоу его сюжет будет более «сфокусированным». Об этом 23 декабря сообщил журнал PC Gamer.

«История становится гораздо более сфокусированной. В этой истории есть более сильный импульс, потому что все отношения, которые мы установили в первом сезоне, фактически начинают приносить плоды», — сказала Хиссрич, добавив, что персонажи начнут больше встречаться и взаимодействовать.

«Все те строительные блоки, которые мы создали для мира, наконец начинают объединяться во что-то более конкретное», — отметила шоураннер.

Напомним, все серии «Ведьмака» потоковый сервис Netflix выложил 20 декабря 2019 года на своём сайте. Роль Геральта в нём исполнил британский актёр Генри Кавилл.

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