Москва, , 22:23 — REGNUM Стартовала кампания по приёму предзаказов на книгу основных правил настольной ролевой игры «Звёздный путь. Приключения в космосе» (Star Trek Adventures Core Rulebook). Она была запущена сегодня, 23 декабря на платформе CrowdRepublic.

Книга познакомит игроков со вселенной известной фантастической франшизы, а также с полными правилами настольной игры, в основу которых легла система 2d20. В первый день кампании её инициаторам удалось собрать более 133 тыс. рублей при заявленной сверхцели №1 — собрать 50 тыс. рублей.

Благодаря этой книге игроки смогут создавать персонажей, дорабатывать звёздолеты, проводить исследования, создавать новые приборы и устройства, а также вести сражения. Отмечается, что в ней также дано ознакомительное приключение под названием «Спасательная операция на Ксеркс 4».

Читайте ранее в этом сюжете: Стартовал приём предзаказов на настольную ролевую игру «Ведьмак»